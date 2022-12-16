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НовостиОбщество16 декабря 2022 9:58

В симферопольской школе открыли памятную доску гвардии полковнику Аврамченко, погибшему в ходе СВО

Указом президента он был посмертно награжден орденом Мужества
Екатерина НАЗАРОВА
Фото: Сергей Аксенов/Tg

Фото: Сергей Аксенов/Tg

В симферопольской школе №40 открыли памятную доску гвардии полковнику Алексею Аврамченко, погибшему в ходе СВО.

- Он окончил Симферопольское высшее военно-политическое строительное училище, служил в Крыму, Дагестане и городе Волгограде, откуда и убыл на специальную военную операцию, где погиб, - цитирует «Крым 24» главу РК Сергей Аксенова.

Он добавил, что указом президента Алексей Аврамченко посмертно награжден орденом Мужества.

Напомним, также в Симферополе открыли мемориальную доску Герою России Владиславу Дорохину. Ее установили на знании гимназии № 1 имени И.В. Курчатова.

Еще ранее в столице Крыма появилась мемориальная доска в память о подпольщице Хатидже Чапчакчи. Памятную табличку установили на фасаде Культурно-досугового центра.

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