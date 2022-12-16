В симферопольской школе открыли памятную доску гвардии полковнику Аврамченко, погибшему в ходе СВО

Фото: Сергей Аксенов/Tg
В симферопольской школе №40 открыли памятную доску гвардии полковнику Алексею Аврамченко, погибшему в ходе СВО.
- Он окончил Симферопольское высшее военно-политическое строительное училище, служил в Крыму, Дагестане и городе Волгограде, откуда и убыл на специальную военную операцию, где погиб, - цитирует «Крым 24» главу РК Сергей Аксенова.
Он добавил, что указом президента Алексей Аврамченко посмертно награжден орденом Мужества.
Напомним, также в Симферополе открыли мемориальную доску Герою России Владиславу Дорохину. Ее установили на знании гимназии № 1 имени И.В. Курчатова.
Еще ранее в столице Крыма появилась мемориальная доска в память о подпольщице Хатидже Чапчакчи. Памятную табличку установили на фасаде Культурно-досугового центра.
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