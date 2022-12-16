Спортсмены из Крыма завоевали шесть медалей во Всероссийском турнире по самбо

Фото: "Крымская газета"

Юноши и девушки из Крыма завоевали шесть медалей во Всероссийском турнире по самбо.

Как пишет «Крымская газета», в первый день соревнований спортсмены сумели взять сразу четыре награды: золото у Вадима Семеновского, серебро у Софии Азуяк и Яны Исайкиной, бронза у Трофима Соменко.

Второй день тоже оказался «урожайным»: Ирина Савченко завоевала серебро, а Владислав Горишняк - бронзу.

Отмечается, в спортивных состязаниях принимали участие 156 участников из шести субъектов России.

Ранее сообщалось, что крымский теннисист привез две бронзовые медали с соревнований в Армении. Он принял участие в международном турнире «Tsakhkadzor Cup». При главном спорткомплексе Цахкадзора недавно были построены новые грунтовые корты, где и прошли данные соревнования.

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