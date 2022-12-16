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НовостиОбщество16 декабря 2022 11:00

«В два раза меньше, чем в прошлом году»: врио мэра Евпатории рассказал о загрузке отелей на зимних каникулах

В Евпатории в новогодние праздники будут работать 18 гостиниц и 20 санаториев
Ирина ГЕРЦ
Ирина ГЕРЦ
Сейчас на новогодние праздники забронировано около 10% гостиниц и санаториев

Сейчас на новогодние праздники забронировано около 10% гостиниц и санаториев

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Евпатории на новогодних праздниках будет работать порядка 18 гостиниц и 20 санаториев. Об этом «КП-Крым» сообщил врио главы города Александр Лоскутов.

- Сейчас в местах размещения бронь составляет около 10%. Да, это почти в два раза меньше, чем в прошлом году, но время до Нового года еще есть, и, может быть, кто-то воспользуется, - отметил чиновник.

Снизилась бронь на новогодние праздники в том числе и из-за событий на Крымском мосту. Ряд организаций, которые отправляли своих сотрудников в Евпаторию на лечение и отдых, пересматривают контракты из-за сложностей в логистике.

- Процесс еще идет. Это непростое время для туристической отрасли, но мы получаем поддержку на федеральном уровне благодаря запросам Сергея Валерьевича Аксенова. Есть понимание, что необходимо сохранить рабочие места, - отметил Александр Лоскутов.

Напомним, как «Комсомолка» сообщала ранее, в 2022 году туристической отрасли Крыма на поддержку было выделено полтора миллиарда рублей. Эти субсидии будут направлены на единовременную выплату для более полутора тысяч компаний.

Как подчеркнул врио градоначальника, сейчас ключевым фактором привлечения посетителей является снижение цен. В развитии туризма, несомненно, заинтересован весь город. В Евпатории только напрямую задействовано пять тысяч человек в туристической сфере, отметил Александр Лоскутов в разговоре с корреспондентом «КП-Крым».