Фото: администрация Симферополя, t.me/simadm_news

В Симферополе открылись елочные базары. В этом году в крымской столице новогоднее дерево можно приобрести по 18 адресам, сообщает пресс-служба администрации города.

– Все легальные точки продажи новогодних деревьев на нашем сайте, – напомнили в мэрии.

Ранее КП-Крым писала, что елочные базары открылись в Керчи и Евпатории. Всего же в этом году в Крыму определено более 150 площадок для продажи новогодних деревьев.

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