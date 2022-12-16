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НовостиОбщество16 декабря 2022 11:01

В Симферополе открылись елочные базары

Новогоднее дерево в крымской столице можно приобрести по 18 адресам
Дмитрий Коренев
Фото: администрация Симферополя, t.me/simadm_news

Фото: администрация Симферополя, t.me/simadm_news

В Симферополе открылись елочные базары. В этом году в крымской столице новогоднее дерево можно приобрести по 18 адресам, сообщает пресс-служба администрации города.

– Все легальные точки продажи новогодних деревьев на нашем сайте, – напомнили в мэрии.

Ранее КП-Крым писала, что елочные базары открылись в Керчи и Евпатории. Всего же в этом году в Крыму определено более 150 площадок для продажи новогодних деревьев.

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