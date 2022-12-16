Крым в четыре раза перевыполнил план по посадке лесных культур по нацпроекту «Экология»

Фото: пресс-служба правительства Республики Крым, rk.gov.ru

Крым в четыре раза перевыполнил план по посадке лесных насаждений в рамках реализации регионального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология». Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

– Основной показатель проекта отражает отношение площади лесовосстановления к площади вырубленных и погибших лесных насаждений. Высадки лесных культур проведены на площади 1253,2 га. Объем проделанной работы достиг 436% от планового показателя в 286,9 га, – говорится в сообщении.

В текущем году в республике высажена 822 881 единица древесных и кустарниковых пород: сосна крымская и судакская, клен ясенелистный, ясень обыкновенный, дуб черешчатый, лох узколистный, биота восточная, гледичия трехколючковая и орех грецкий.

Ранее сообщалось, что в Симферополе начали санитарную обрезку деревьев. Цель работ - привести насаждения в надлежащий вид и обезопасить горожан от аварийных веток.

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