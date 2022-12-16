Председатель одной из региональных организаций Крыма попался на мошенничестве с недвижимостью в 4,5 млн рублей

Фото: пресс-служба МВД по РК

В Крыму перед судом предстанет бывший председатель правления одной из региональных общественных организаций за мошенничество с недвижимостью на сумму 4,5 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

В 2014 году, будучи уже отстраненным от указанной должности, он подал документы в налоговые органы Крыма, зарегистрировав новую общественную организацию на себя, как на правопреемника предыдущей.

- Зная о том, что здание, расположенное в Симферополе, находится в собственности Республики Крым и является предметом судебного спора, он обратился к своему знакомому, не осведомленному о его намерениях, с просьбой приискать покупателей для продажи недвижимости, - говорится в сообщении.

В дальнейшем мужчина выдавал себя за председателя правления указанной общественной организации и неоднократно осуществлял ее продажу.

Деньгами злоумышленник распорядился по своему усмотрению, а взятые на себя обязательства не исполнил. В настоящее время на объект недвижимости наложен арест, далее делом займется суд.

Ранее сообщалось, что в Крыму житель Смоленской области отделался условным сроком за вымогательство у супруги 100 миллионов рублей несуществующего долга. Он сломал женщине ребра.

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