НовостиОбщество 16 декабря 2022 22:35

Погода на 17 декабря 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 19 градусов

КП-Крым узнала, какой будет погода на 17 декабря 2022 года в Крыму и Севастополе