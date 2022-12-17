Погода на 17 декабря 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 19 градусов

В Крыму погожий выходной.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
17 декабря на Крымском полуострове пройдет без природных аномалий.
- В субботу ожидается сухая и теплая погода, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8°, днем +17...+19°.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 15-17 м/с., днем тепло +16…+18°.
В Ялте, как сообщает yandex, днем тепло +11…+13°, западный ветер 2-5 м/с. Переменная облачность.
В Евпатории +13…+15°, южный ветер 8-10 м/с. Переменная облачность.
В Керчи +11…+14°, юго-восточный ветер 6-8 м/с. Переменная облачность.
В Феодосии +10 …+13°, южный ветер 5-8 м/с. Переменная облачность.
В Черноморском +13…+15, юго-западный ветер 7-10 м/с. Переменная облачность.
В Джанкое +9…+19°, юго-западный ветер 4-7 м/с. Переменная облачность.
В Армянске +11…+15°, юго-западный ветер 6-8 м/с. Пасмурно.
Вода в Черном море +10…+12°.
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