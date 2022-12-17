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НовостиОбщество16 декабря 2022 22:35

Погода на 17 декабря 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 19 градусов

КП-Крым узнала, какой будет погода на 17 декабря 2022 года в Крыму и Севастополе
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
В Крыму погожий выходной.

В Крыму погожий выходной.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

17 декабря на Крымском полуострове пройдет без природных аномалий.

- В субботу ожидается сухая и теплая погода, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8°, днем +17...+19°.

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 15-17 м/с., днем тепло +16…+18°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем тепло +11…+13°, западный ветер 2-5 м/с. Переменная облачность.

В Евпатории +13…+15°, южный ветер 8-10 м/с. Переменная облачность.

В Керчи +11…+14°, юго-восточный ветер 6-8 м/с. Переменная облачность.

В Феодосии +10 …+13°, южный ветер 5-8 м/с. Переменная облачность.

В Черноморском +13…+15, юго-западный ветер 7-10 м/с. Переменная облачность.

В Джанкое +9…+19°, юго-западный ветер 4-7 м/с. Переменная облачность.

В Армянске +11…+15°, юго-западный ветер 6-8 м/с. Пасмурно.

Вода в Черном море +10…+12°.

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