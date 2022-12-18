В Симферополе 19 декабря отключат свет на 18 улицах

Свет пропадает на несколько часов. Фото: архив КП

19 декабря в Симферополе отключат электричество на 18 улицах и 5 переулках. В ГУП РК «Крымэнерго» сообщили, что свет пропадет с 8.00 до 17.00. Причина частичных отключений – плановый ремонт электрооборудования.

Энергетики обещают, что временные неудобства, в виде бездействующих холодильников, утюгов и телевизоров, с лихвой перекроет надежное и стабильное энергоснабжение, которое обеспечит обновленное оборудование.

И так, в Симферополе с 8.00 до 17.00 электричества не будет по следующим адресам:

- улицы Дорожная, 68А-94 , 51-67 ; Кечкеметская, 51-67 ; Стрелковая, 2-26 , 1-19 ; Куйбышева,10А, 42-96 , 120-140 , 140/97, 140/67, 67-83 ; Общественная, 48-58 , 47-63 ; Донская,4-6 , 1-11 ; Чонгарская,34-48 , 49-55 ; Лермонтова, 17-19 , 29, 37; Фруктовая, 55-61/81 ; пер. Фруктовый, 28/38; пер. Заводской, 29, 29а, 22/37; Подгорная, 2; Аэродромная, 4-34, 1-35; Севастопольская, 144, 67-115 , 125-147а ; Курганная, 1-27; Бассейная, 2-28 , 1-37 ; Аэрофлотская, 1, 1а, 16, 29; Парашютистов, 2-46 , 3-35 , 18/35; Данилова, 43а; Селекционная, 2-24 , 3-21 , 37, 39;

- переулки Дорожный, 2-10 , 1-13 ; Бокуна, 2-12 , 1-15 ; Огородный, 2-12 , 1-15 ; Совхозный, 10-16 , 7-13 ; Заводской, 6-28 , 2а, 9-29.

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