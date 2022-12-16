Открыто рабочее движение по путепроводу над Бородинским кольцом в Симферополе

Фото: ГКУ РК Служба автомобильных дорог Республики Крым

Открыто рабочее движение по двум путепроводам над Бородинским кольцом в городе крымской столице.

- В результате ремонта путепроводов обеспечена безопасность движения транспортных средств как по искусственным сооружениям, так и в подмостовом пространстве, улучшено их техническое и эстетическое состояние, - цитирует КИА сообщение Службы автомобильных дорог РК.

Также были восстановлены технические проходы, предназначенные для эвакуации людей после ДТП, а над дорогой появились мощные фонари.

Кроме того, рабочие заменили воздушную линию электропередачи на прокладку кабелей освещения в лотках. Самое главное - уложено новое асфальтобетонное покрытие проезжей части.

Ранее сообщалось, что ремонт улицы Толстого в Симферополе начнется в 2023 году и продлится 1,5 года. Дорожники расширят проезжую часть и обновят инженерные коммуникации.

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