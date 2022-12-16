В Крыму разработали программу загрузки здравниц в зимне-весенний период

В 2022 году Крым лидировал во всех этапах программы туристического кешбэка Фото: Анна КИРИЕНКО

Министерство курортов Крыма разработало программу загрузки здравниц в зимне-весенний период, в рамках которой прорабатывается возможность оздоровления туристов за счет федерального бюджета. Об этом сообщает пресс-служба ведомства со ссылкой на министра Вадима Волченко.

Волченко отметил, что для туристической отрасли Крыма минувший сезон был непростым, и ситуация остается достаточно сложной.

– По уровню бронирований мы видим, что новогодние праздники пройдут достаточно хорошо, но важен еще и зимне-весенний период, – отметил он.

Ранее КП-Крым писала, что в Евпатории в новогодние праздники будут работать 18 гостиниц и 20 санаториев. Сейчас в местах размещения бронь составляет около 10% – это почти в два раза меньше, чем в прошлом году.

Напомним, представители туристического и санаторно-курортного бизнеса Крыма могут подать заявку на субсидию от государства, которая выделяется на сохранение занятости. Мера поддержки равняется двум минимальным размерам оплаты труда на каждого сотрудника; получатель выплаты обязуется сохранить не менее 80% среднесписочной численности работников с 1 ноября 2022-го по 1 апреля 2023-го года. Волченко подчеркнул, что это лишь первый шаг – прорабатывается еще целый ряд проектов, связанных в том числе и с возможностями оздоровления за счет федерального бюджета, а также с другими механизмами поддержки.

Министр добавил, что в 2022 году Крым лидировал во всех этапах программы туристического кешбэка; в осеннем этапе приняли участие около трехсот крымских здравниц. На данный момент прорабатывается вопрос сохранения программы в следующем году, а также отдельная программа повышенного процента кешбэка для Крыма по отношению к другим субъектам РФ, поскольку регион находится в несколько более сложной логистической ситуации.

Напомним, в Крыму круглогодично продолжают работать 65 санаториев и около двухсот гостиниц. Спрос на оздоровительный отдых на полуострове пользуется популярностью не только у российских туристов, но и у гостей из Беларуси, Узбекистана, Армении, Казахстана и Таджикистана.

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