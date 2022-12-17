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НовостиОбщество17 декабря 2022 7:08

Сергей Аксенов: Ракетные войска стратегического назначения - надежный щит Родины

Глава Крыма поздравил причастных к службе в Ракетных войсках стратегического назначения
Ирина ГЕРЦ
Ирина ГЕРЦ
Вот уже более 60 лет РВСН играют ключевую роль в обеспечении безопасности России. Фото: страница Сергея Аксенова "ВКонтакте"

Вот уже более 60 лет РВСН играют ключевую роль в обеспечении безопасности России. Фото: страница Сергея Аксенова "ВКонтакте"

Глава Крыма Сергей Аксенов поздравил причастных к службе в Ракетных войсках стратегического назначения с профессиональным праздником. Об этом он написал в своем Tg-канале.

- Вот уже более 60 лет РВСН играют ключевую роль в обеспечении безопасности нашей Родины. Они были и остаются главным фактором, который удерживает Запад от прямой агрессии против России и развязывания новой мировой войны, - подчеркнул Аксенов.

Руководитель республики назвал Ракетные войска стратегического назначения надежным щитом нашей Родины, ведь там служат специалисты высокого класса, а армия вооружена самыми современными ракетными комплексами.