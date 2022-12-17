В Севастополе капитально отремонтируют ветхую крышу дома на улице Симонка

Работы начнутся через два месяца. Фото: пресс-служба правительства Севастополя

В Севастополе проведут капитальный ремонт ветхой крыши на улице Симонка в доме №55. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города-героя.

- Крыша аварийная, необходимо провести восстановительные мероприятия по защитному слою бетона, также защитить арматуру, и необходимо провести проектно-изыскательские работы, чтобы не допустить разрушения, - цитирует пресс-служба правительства главу департамента горхоза Евгения Горлова.

Деньги на эти цели будут выделены из резервного фонда правительства Севастополя. Проектирование займет около двух месяцев, после чего работы будут начаты.