«Сети «Магнит» в Крыму нет»: советник Сергея Аксенова рассказал о новых украинских фейках

Сети магазинов "Магнит", про которые так отчаянно пишут украинские фейкометы, в Крыму нет Фото: Александр ГЛУЗ

Украина начала новый этап информационных «вбросов» против Крыма. Об этом заявил советник главы республики Олег Крючков в своем Tg-канале.

По словам Крючкова, фейки фиксируются сотнями. Он также попросил доверять только официальным источникам и не поддаваться на провокации.

- К примеру, если крымчанка рассказывает про случай в магазине «Магнит» в Феодосии, стоит просто вспомнить, что сети «Магнит» в Крыму нет, - написал Олег Крючков.

Напомним, в начале декабря украинские телеграм-каналы распространили фейковую информацию о подготовке к вывозу музейных коллекций из Крыма. Советник главы Республики Крым Олег Крючков назвал это «лютой дичью».