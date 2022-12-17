Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество17 декабря 2022 9:05

В Симферополе более 70 улиц останутся без воды с 20 по 22 декабря

Более 70 улиц Симферополя и село Перово останутся без воды до 22 декабря
Ирина ГЕРЦ
Ирина ГЕРЦ
Жителям будет осуществляться подвоз воды

Жителям будет осуществляться подвоз воды

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Симферополе несколько десятков улиц останутся без воды чуть больше, чем на сутки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП РК «Вода Крыма».

Речь идет о более 70 улиц крымской столице и селе Перово. Воды не будет с 23 часов 20 декабря до 6 утра 22 декабря.

- Причина - работы по переустройству водоводов на новые трубопроводы, - говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба ГУП РК "Вода Крыма"

Фото: пресс-служба ГУП РК "Вода Крыма"

Уточняется, что жителям будет осуществляться подвоз воды. Более точная информация будет сообщена чуть позже.