В Крыму коронавирусом заболели еще 36 человек

За истекшие сутки госпитализировано 15 пациентов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Крыму 17 декабря выявлено 36 новых случаев заболевания COVID-19. Такие данные предоставило министерство здравоохранения республики.

- За истекшие сутки госпитализировано 15 пациентов, количество выздоровевших за сутки составляет 15 человек, - отметили в Минздраве.

К счастью, за минувшие сутки не зафиксировано случаев летального исхода пациентов с коронавирусом.

Всего в Крыму с начала пандемии зафиксировано 210 тыс. 295 случаев заболевания. Победить COVID-19 удалось 202 тыс. 917 пациентам.