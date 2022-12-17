Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество17 декабря 2022 10:35

В Крыму коронавирусом заболели еще 36 человек

Победить заболевание удалось 15 крымчанам
Ирина ГЕРЦ
Ирина ГЕРЦ
За истекшие сутки госпитализировано 15 пациентов

За истекшие сутки госпитализировано 15 пациентов

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Крыму 17 декабря выявлено 36 новых случаев заболевания COVID-19. Такие данные предоставило министерство здравоохранения республики.

- За истекшие сутки госпитализировано 15 пациентов, количество выздоровевших за сутки составляет 15 человек, - отметили в Минздраве.

К счастью, за минувшие сутки не зафиксировано случаев летального исхода пациентов с коронавирусом.

Всего в Крыму с начала пандемии зафиксировано 210 тыс. 295 случаев заболевания. Победить COVID-19 удалось 202 тыс. 917 пациентам.