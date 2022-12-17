В Крыму похолодает с 18 декабря

В Крым идет холодный атмосферный фронт Фото: Иван МАКЕЕВ

Следующая рабочая неделя в Крыму будет прохладной. С 18 декабря на полуостров надвигается холодный атмосферный фронт. Об этом сообщили в Крымском гидрометцентре.

- Теплые средиземноморские воздушные массы постепенно сменятся на холодные - арктические. Небо вновь затянет облачностью, местами пройдет небольшой дождь, - говорится в сообщении.

Так, ночью и утром 18 декабря ожидается местами небольшой дождь и туман. Днем будет без осадков. Ветер юго-западный, с переходом на северо-западный 8-13 метров в секунду, с порывами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем составит +7…+12 градусов Цельсия.