В Крыму похолодает с 18 декабря

В Крым идет холодный атмосферный фронт
Фото: Иван МАКЕЕВ
Следующая рабочая неделя в Крыму будет прохладной. С 18 декабря на полуостров надвигается холодный атмосферный фронт. Об этом сообщили в Крымском гидрометцентре.
- Теплые средиземноморские воздушные массы постепенно сменятся на холодные - арктические. Небо вновь затянет облачностью, местами пройдет небольшой дождь, - говорится в сообщении.
Так, ночью и утром 18 декабря ожидается местами небольшой дождь и туман. Днем будет без осадков. Ветер юго-западный, с переходом на северо-западный 8-13 метров в секунду, с порывами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем составит +7…+12 градусов Цельсия.