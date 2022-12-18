Постпред Крыма Мурадов назвал возможную передачу Украине греческих С-300 рискованным шагом

Фото: rk.gov.ru

Передача Украине зенитно-ракетных комплексов С-300 станет рискованным для национальных интересов Греции шагом. Об этом 18 декабря заявил зампредседателя Совмина Крыма – постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов.

Ранее в Греции заявили, что страна готова отправить С-300 Украине, если взамен ей передадут систему Patriot.

– Такой шаг Афин был бы не только бессмысленной демонстрацией враждебности в отношении России, но и рискованным шагом в отношении собственных национальных интересов, о чем уже громко заявляет греческая общественность, – передает слова Мурадова РИА Новости.

Он отметил, что ЗРК С-300 не будут работать против ВС РФ, поскольку оснащены системой распознавания «свой-чужой».

– А вот радикально подорвать греческий оборонительный потенциал передача этих комплексов Киеву, безусловно, способна, – добавил Мурадов.

Ранее сообщалось, что Украина использовала для атак на Крым беспилотники, которые были сконструированы в США. Анализ электронных компонентов перехваченных БПЛА показал, что аппараты были созданы американской фирмой Spektreworks, которая произвела их первоначальную настройку и проверку в аэропорту города Скоттсдейл, штат Аризона.

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