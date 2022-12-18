В Крыму продолжаются поиски пропавшей 59-летней жительницы Ялты

Елена Хмеловская (Кенье) исчезла 7 декабря

В Ялте продолжаются поиски пропавшей местной жительницы Елены Хмеловской (Кеньё).

– В Ялте продолжаются поиски женщины, Елены Богдановны, 59 лет, которая вечером 7 декабря вышла на прогулку в парк на Московской, 33 (при санатории МО) и до сих пор не вернулась. Ее семья по крупицам собирает информацию, которая может помочь в поиске, – написала в своем телеграм-канале глава администрации Ялты Янина Павленко.

Последний раз женщину видели 15 декабря в районе 16:30-17:00 на улице Кривошты. Отмечается, что ей нужна медицинская помощь.

Приметы пропавшей: рост 170 сантиметров, телосложение худощавое, волосы русые, глаза серые. Была одета в куртку и кроссовки черного цвета, также на ней были черные или синие джинсы.

Обладающих информацией о ее местонахождении просят позвонить по телефонам 8 (800) 700-54-52 или 112.

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