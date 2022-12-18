В Севастополе подросток стал жертвой мошенников, пытаясь найти работу

17-летний житель Севастополя стал жертвой мошенников, пытаясь найти работу Фото: ИВАНОВА Диана

17-летний житель Севастополя стал жертвой мошенников, пытаясь найти работу. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу-герою.

– Подросток нашел на одном из популярных сайтов объявление с заманчивым предложением о платном содействии в трудоустройстве. Молодой человек в качестве вознаграждения перечислил аферистам денежные средства в размере более 6 тысяч рублей, однако посредническая услуга ему так и не была оказана, – говорится в сообщении.

Парень обратился в полицию, аферистов ищут. Полицейские просят граждан сохранять бдительность и критически относиться к объявлениям в интернете, какими бы заманчивыми они ни казались.

Ранее сообщалось, что слепой симферополец разоблачил мошенников, выдающих себя за газовщиков.

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