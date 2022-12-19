НовостиОбщество 18 декабря 2022 22:30

Погода на 19 декабря 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 4 градусов

КП-Крым узнала, какой будет погода на 19 декабря 2022 года в Крыму и Севастополе