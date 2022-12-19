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НовостиОбщество18 декабря 2022 22:30

Погода на 19 декабря 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 4 градусов

КП-Крым узнала, какой будет погода на 19 декабря 2022 года в Крыму и Севастополе
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
В Ялте днем тепло +3…+4°.

В Ялте днем тепло +3…+4°.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

19 декабря на Крымском полуострове действует штормовое предупреждение.

- Сохранится неустойчивый характер погоды. Местами небольшой мокрый снег, туман. На дорогах гололедица, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе облачно с прояснениями. Небольшой мокрый снег, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью -2...-4°, днем 0...-2°.

В Севастополе переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 10-15 м/с. Днем тепло +1...+3°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем тепло +3…+4°, северо-восточный ветер 2-6 м/с. Пасмурно.

В Евпатории -1…+1°, северо-восточный ветер 5-7 м/с. Пасмурно.

В Керчи -1…+1°, северо-западный ветер 6-8 м/с. Пасмурно, небольшой снег.

В Феодосии -1…+1°, северный ветер 7-10 м/с. Пасмурно.

В Черноморском -1…+1, северо-восточный ветер 6-9 м/с. Пасмурно.

В Джанкое -1…+1°, северо-восточный ветер 3-6 м/с. Пасмурно.

В Армянске -2…+1°, северо-восточный ветер 3-7 м/с. Пасмурно.

Вода в Черном море +10…+13°.

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