Погода на 19 декабря 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 4 градусов

В Ялте днем тепло +3…+4°.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
19 декабря на Крымском полуострове действует штормовое предупреждение.
- Сохранится неустойчивый характер погоды. Местами небольшой мокрый снег, туман. На дорогах гололедица, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.
В Симферополе облачно с прояснениями. Небольшой мокрый снег, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью -2...-4°, днем 0...-2°.
В Севастополе переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 10-15 м/с. Днем тепло +1...+3°.
В Ялте, как сообщает yandex, днем тепло +3…+4°, северо-восточный ветер 2-6 м/с. Пасмурно.
В Евпатории -1…+1°, северо-восточный ветер 5-7 м/с. Пасмурно.
В Керчи -1…+1°, северо-западный ветер 6-8 м/с. Пасмурно, небольшой снег.
В Феодосии -1…+1°, северный ветер 7-10 м/с. Пасмурно.
В Черноморском -1…+1, северо-восточный ветер 6-9 м/с. Пасмурно.
В Джанкое -1…+1°, северо-восточный ветер 3-6 м/с. Пасмурно.
В Армянске -2…+1°, северо-восточный ветер 3-7 м/с. Пасмурно.
Вода в Черном море +10…+13°.
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