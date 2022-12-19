Глава Крыма заявил, что водохранилища полуострова заполнены на 100%

В Крыму есть дополнительные источники снабжения Фото: Алексей БУЛАТОВ

Крымские водохранилища на сегодняшний день заполнены на 100%, наполняемость водоемов полуострова превышает прошлогодние показатели в два раза.

- Все водохранилища заполнены на 100%. С этими объемами, даже без учета осадков, крымчане обеспечены водой на полтора года, - сообщил ТАСС глава республики Сергей Аксенов.

По его словам, если вновь наступит засуха, снабжение полуострова будет осуществляться за счет дополнительных источников - Северо-Крымского канала и водозабора подземных вод. Кроме того, в настоящий момент продолжается реконструкция Межгорного водохранилища, прорабатываются вопросы его комплексного использования.

Ранее КП-Крым писала, что в республике не намерены отказываются от планов автономного водоснабжении, так как стабильную работу Северо-Крымского канала гарантировать нельзя.

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