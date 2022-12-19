Глава Крыма заявил, что в 2022 году аварийность на электросетях республики снизилась на 5-7%

Аварийность сетей в Крыму в пределах среднероссийского показателя Фото: Екатерина НАЗАРОВА

Количество аварий на электрических сетях Крыма в 2022 году снизилось 5-7% по сравнению с показателями прошлого года.

- Аварийность сетей в Крыму в пределах среднероссийского показателя, ведется работа по его снижению, - сообщил ТАСС глава республики Сергей Аксенов.

По его словам, в среднем около 15% эксплуатируемых сетей требуют обновления или полной замены.

Модернизация электросетей в Крыму началась в 2015 году. Было реализовано проектов на 16,7 млрд рублей, в том числе построено или реконструировано более 20 подстанций и около 90 километров магистральных высоковольтных линий электропередач в разных регионах полуострова.

Ранее глава Крыма заявил, что водохранилища полуострова заполнены на 100%. Республика обеспечена водой на полтора года вперед.

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