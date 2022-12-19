В Крыму на утро 19 декабря выявили 38 новых случаев COVID-19

На территории республики реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На территории Республики Крым за минувшие сутки выявили 38 новых случаев COVID-19, за все время - 210 366. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава РК.

- За истекшие сутки госпитализировано 6 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 62 578 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 39 человека, выздоровевших за весь период – 202 972, - говорится в сообщении.

Данные Минздрава РК

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

За минувшие сутки в городе выявили 13 новых случаев заболевания COVID-19, с начала пандемии - 97 004. Такие данные приведены на официальном сайте городского правительства.

- За последние сутки в ковидные стационары был госпитализирован 1 человек. Выписанных пациентов нет. На данный момент в больницах находятся 57 пациентов, из них 47 - с подтвержденным COVID-19, - говорится в сообщении.

Смертей от ковида за минувшие сутки ни в Республике Крым, ни в Севастополе не зарегистрировано.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50