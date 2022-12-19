На ярмарках Симферополя за 2022 год продали 3,5 тыс. тонн продукции

На ярмарках представлен широкий ассортимент товаров, при этом цены на 10-15% ниже рыночных Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В 2022 году на ярмарках Симферополя реализовано 3,5 тыс. тонн продукции. Об этом рассказал начальник управления торговли и бытового обслуживания населения администрации крымской столицы Олег Симонов, передает пресс-служба мэрии.

– С начала текущего года на территории города проведено 369 ярмарок, из которых: 300 городские и 69 расширенные. Всего на ярмарках в текущем году реализовано порядка 3,5 тысяч тонн продукции, – рассказал Симонов.

В мэрии напоминают, что на ярмарках представлен широкий ассортимент товаров: овощи, фрукты, мясные и колбасные изделия, молочная продукция, яйца, свежемороженая рыба, крупы, подсолнечное масло, натуральные соки и консервация, выпечка и многое другое. При этом цены ниже рыночных на 10-15%.

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