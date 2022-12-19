Глава Крыма Сергей Аксенов заявил об устойчивости экономики республики

Фото: Сергей Аксенов/Tg

Крымские власти ожидают рост показателей со следующего года в обрабатывающих и химических производствах и на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

- Экономика Крыма показывает устойчивость и способность противостоять серьезным вызовам. Объем собственных доходов консолидированного бюджета Республики Крым за 10 месяцев 2022 года увеличился в сравнении с аналогичным периодом 2021 года на 18,2%, - сообщил ТАСС глава республики Сергей Аксенов.

Напомним, ранее в Крыму приняли бюджет республики на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. Доходы в казну региона составят 228,3 миллиарда рублей в 2023 году. Покрытие дефицита планируется за счет инвестиционного бюджетного кредита в 4,3 миллиарда рублей, реализации акций на 100 миллионов рублей и остатка бюджетных средств на начало года в сумме 3,8 миллиарда рублей.

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