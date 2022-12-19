В Крыму задержали мужчину за поджог тысячи тюков сена

41-летний житель Джанкойского района задержан за поджог тысячи тюков сена Фото: Евгения ГУСЕВА

41-летний житель Джанкойского района задержан за поджог тысячи тюков сена. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Республике Крым.

Ранее 37-летний житель района обратился в полицию с сообщением о поджоге сена, принадлежащего его родителям. На место выехали оперативники и сотрудники МЧС. Сумма ущерба составила 60 тысяч рублей.

– После ликвидации пожара полицейские осмотрели место происшествия, опросили хозяина дома и соседей. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска в кратчайшие сроки задержали подозреваемого. Им оказался неоднократно судимый 41-летний местный житель, – говорится в сообщении.

Задержанный во всем сознался и рассказал полицейским, что «на одной из заправок набрал в баклажку бензин и поджег сено, с умыслом уничтожить имущество».

На мужчину завели уголовное дело, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что двое жителей Вологды обворовали территорию Братского кладбища в Севастополе. Награбленное злоумышленники сдали в ломбард, а вырученные деньги потратили на продукты и алкоголь.

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