В Симферополе мужчина украл у собутыльницы украшения на один миллион рублей

Фото: пресс-служба МВД по РК

В Симферополе ранее судимый 43-летний мужчина украл у собутыльницы украшения на один миллион рублей, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

- Они вместе распивали спиртные напитки у общей знакомой. По окончании застолья, когда женщины уснули, он вытащил из сумки заявительницы ключи от квартиры. После чего отправился к ней домой и похитил из шкафа золотые изделия, - говорится в сообщении.

После этого мужчина вернулся и положил ключи на место, но распорядиться похищенным не успел - с обысками нагрянули силовики. Против мужчины возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что двое жителей Вологды обворовали территорию Братского кладбища в Севастополе. Награбленное злоумышленники сдали в ломбард.

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