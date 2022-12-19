Крымские спортсмены завоевали 19 медалей на межрегиональных соревнованиях по ушу

Фото: пресс-служба Федерации ушу Республики Крым

Крымские спортсмены завоевали 14 золотых медалей на межрегиональных соревнованиях по виду спорта ушу в Севастополе, сообщает пресс-служба Федерации ушу Республики Крым.

– В Севастополе завершился фестиваль посвященный международному дню ушу. Спортсмены из Республики Крым завоевали 19 наград – 14 золотых, 4 серебряных и 1 бронзовую, – говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба Федерации ушу Республики Крым

Участники соревновались в двух дисциплинах: таолу (по спортивным комплексам ушу) и саньда (полноконтактные поединки).

По три золотых медали в активе Алексея Здоровова, Матвея Филонова и Алеси Кишкович, два у Алие Музофаровой (плюс одна серебряная награда), все – Ялта. По одному «золоту» – у Максима Борисова, Владислава Жадана и Данила Зинченко, по серебряной награде завоевали Ангелина Василишина, Кирилл Синебабнов и Арсений Черкезов, «бронза» у Егора Климонтова, все – Щелкино Ленинского района.

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