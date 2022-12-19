На автобусных маршрутах №12А и №12Б в Симферополе ввели два новых рейса

Фото: ГУП РК «Крымтроллейбус»
С 20 декабря на автобусных маршрутах №12А и №12Б в Симферополе вводятся два новых маршрута. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
– В новом расписании добавлены два рейса, которые будут работать в часы максимальной загрузки и должны покрыть потребность пассажиров в использовании данных маршрутов, – говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба администрации Симферополя
Фото: пресс-служба администрации Симферополя
Ранее сообщалось, что подвижной состав автобусов в Крыму к 2023 году обновится не менее чем на 75%. В этом году ожидается поставка еще порядка 100 единиц транспорта.
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