На автобусных маршрутах №12А и №12Б в Симферополе ввели два новых рейса

Фото: ГУП РК «‎Крымтроллейбус»

С 20 декабря на автобусных маршрутах №12А и №12Б в Симферополе вводятся два новых маршрута. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

– В новом расписании добавлены два рейса, которые будут работать в часы максимальной загрузки и должны покрыть потребность пассажиров в использовании данных маршрутов, – говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

Ранее сообщалось, что подвижной состав автобусов в Крыму к 2023 году обновится не менее чем на 75%. В этом году ожидается поставка еще порядка 100 единиц транспорта.

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