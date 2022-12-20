Погода на 20 декабря 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 8 градусов

В Симферополе переменная облачность.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
20 декабря на Крымском полуострове свежо.
- Арктический воздух принес на полуостров холодный атмосферный фронт, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.
В Симферополе переменная облачность, без существенных осадков. Гололедица. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -5…-7°, днем +3...+5°.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Днем северо-восточный ветер 6-11м/с., тепло +4…+6°.
В Ялте, как сообщает yandex, днем тепло +3…+8°, северо-восточный ветер 4-6 м/с. Ясно.
В Евпатории 0…+3°, северо-восточный ветер 3-6 м/с. Ясно.
В Керчи -1…+2°, северо-восточный ветер 3-7 м/с. Ясно.
В Феодосии +1…+3°, северный ветер 2-7 м/с. Ясно.
В Черноморском +1…+4°, северо-восточный ветер 2-6 м/с. Переменная облачность.
В Джанкое -1…+3°, северо-восточный ветер 1-3 м/с. Переменная облачность.
В Армянске -1…+1°, северо-восточный ветер 2-4 м/с. Переменная облачность.
Вода в Черном море +9…+12°.
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