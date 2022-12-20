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НовостиОбщество19 декабря 2022 22:44

Погода на 20 декабря 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 8 градусов

КП-Крым узнала, какой будет погода на 20 декабря 2022 года в Крыму и Севастополе
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
В Симферополе переменная облачность.

В Симферополе переменная облачность.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

20 декабря на Крымском полуострове свежо.

- Арктический воздух принес на полуостров холодный атмосферный фронт, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе переменная облачность, без существенных осадков. Гололедица. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -5…-7°, днем +3...+5°.

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Днем северо-восточный ветер 6-11м/с., тепло +4…+6°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем тепло +3…+8°, северо-восточный ветер 4-6 м/с. Ясно.

В Евпатории 0…+3°, северо-восточный ветер 3-6 м/с. Ясно.

В Керчи -1…+2°, северо-восточный ветер 3-7 м/с. Ясно.

В Феодосии +1…+3°, северный ветер 2-7 м/с. Ясно.

В Черноморском +1…+4°, северо-восточный ветер 2-6 м/с. Переменная облачность.

В Джанкое -1…+3°, северо-восточный ветер 1-3 м/с. Переменная облачность.

В Армянске -1…+1°, северо-восточный ветер 2-4 м/с. Переменная облачность.

Вода в Черном море +9…+12°.

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