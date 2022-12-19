В Симферополе 20 декабря отключат электричество на 10 улицах и 5 переулках

Свет пропадет на время. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

20 декабря в Симферополе пропадет свет на 10 улицах и 5 переулках.

- Время отключений линий электропередач с 8.00 до 17.00, - сообщили в ГУП РК «Крымэнерго».

Причина перебоев с подачей энергии - плановый ремонт электрооборудования, который должен пойти на пользу качеству энергоснабжения столицы Республики Крым.

Где в Симферополе не будет света 20 декабря 2022:

- улицы Дорожная, 68А-94 , 51-67 ; Кечкеметская, 51-67 ; Стрелковая, 2-26 , 1-19 ; Куйбышева,10А, 42-96 , 120-140 , 140/97, 140/67, 67-83 ; Общественная, 48-58 , 47-63 ; Донская,4-6 , 1-11 ; Чонгарская,34-48 , 49-55 ; Лермонтова, 17-19 , 29, 37; Фруктовая, 55-61/81 ; Балаклавская, 29, 30, 39-53, 57-67, 73-99а, 105-119;

- переулки Дорожный, 2-10 , 1-13 ; Бокуна, 2-12 , 1-15 ; Огородный, 2-12 , 1-15 ; Совхозный, 10-16 , 7-13 ; Фруктовый, 28/38.

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