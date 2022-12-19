Севастопольцу, угрожавшему возлюбленной вилкой за плохое воспитание сына, грозит два года колонии

Максимальная санкция инкриминируемых статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Севастополе арестовали 40-летнего мужчину, угрожавшего убийством подруге, а также повредившего автомобиль своего знакомого.

Как сообщили в пресс-службе УМВД города, в первом случае злоумышленник в ходе ссоры приставил к щеке женщины вилку, угрожая расправой. Он посчитал, что приятельница ненадлежащим образом воспитывает своего сына.

Во втором случае злоумышленник, находясь во дворе дома, поссорился со своим знакомым и во время словесной перепалки проткнул металлическим прутом шины на его автомобиле. Ущерб был оценен в 18 тысяч рублей.

- Возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 119 У РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью» и по части 1 статьи 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества», - говорится в сообщении.

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