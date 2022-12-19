Экс-руководитель МУП в Крыму пойдет под суд за растрату 600 тысяч рублей

Женщина обвиняется в покушении на растрату в особо крупном размере Фото: Даниил ОПАРИН

Прокуратура Железнодорожного района Симферополя утвердила обвинительное заключение по уголовному делу экс-руководителя одного из муниципальных предприятий. Женщина обвиняется в покушении на растрату в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 160 УК РФ) и превышении должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

– Как полагает следствие, 56-летняя обвиняемая, занимая должность директора управляющей организации, не согласовав в установленном порядке свои действия, заключила от имени предприятия заведомо убыточный договор со сроком действия на 3 года, в соответствии с которым сторонним лицом за необоснованно высокую ежемесячную плату оказывались юридические услуги, в то время как проведение данных работ входило в обязанности сотрудников управляющей организации, – сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.

После этого женщина намеревалась на протяжении трех лет каждый месяц перечислять стороннему лицу денежные средства за его услуги, при этом характер и объемы этих услуг явно не соответствовали размеру платы за них. С июня 2021 по март 2022 года она успела таким образом растратить более 600 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд Симферополя.

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