В Крыму сборщик мебели украл из квартиры заказчицы 5 тысяч долларов

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ, мужчине грозит до шести лет лишения свободы Фото: Артем КИЛЬКИН

В Джанкое сборщик мебели обокрал клиентку, сообщает пресс-служба МВД России по Республике Крым.

27-летняя жительница города обратилась в полицию и сообщила, что кто-то похитил из ее квартиры 5 тысяч долларов. Оперативники установили и задержали подозреваемого – им оказался 39-летний местный житель.

– Подозреваемый сообщил, что, работая в мебельном салоне, получил заявку на разбор мебели. Приехав по адресу заявки, начал выполнять работу по разборке шкафа. В ходе разборки он обнаружил конверт с денежными средствами. Убедившись, что рядом никого нет, совершил кражу денежных средств, – говорится в сообщении.

Часть украденных денег мужчина успел потратить на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ – «Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная в крупном размере». Максимальное наказание по этой статье – шесть лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Симферополе мужчина украл у собутыльницы украшения на один миллион рублей. В его отношении возбуждено уголовное дело.

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