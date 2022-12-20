Появился график работы Херсонеса Таврического в Севастополе на Новый год 2023

Херсонес Таврический. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

В Севастополе знаменитый музей под открытым небом можно будет посетить и в зимние праздники, но нужно учесть, что расписание работы Херсонеса Таврического из-за новогодья подкорректировано.

- Уведомляем об изменениях в графике приема посетителей, - такой пост появился в паблике Херсонес Таврический в Севастополе.

И дается полный расклад по новогодним и рождественским праздникам.

31 декабря музей-заповедник открыт для посещения с 9.00 до 15.00, но пропуск посетителей прекращается в 14.30.

Побывать в экспозиционных и выставочных залах можно с 9.00 до 14.00.

А вот купить сувениры не получится - сувенирный магазин и лавка закрыты с 15 декабря 2022 года по 1 января 2023 года.

1 января 2023 года Херсонес Таврический закрыт, верующие пройти в Свято-Владимирский кафедральный собор смогут через центральную входную группу.

Но уже 2 января музей откроется.

График работы музея-заповедника. Фото: скрин страницы Херсонес Таврический в Севастополе/VK

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