Появился график работы Херсонеса Таврического в Севастополе на Новый год 2023

Херсонес Таврический.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
В Севастополе знаменитый музей под открытым небом можно будет посетить и в зимние праздники, но нужно учесть, что расписание работы Херсонеса Таврического из-за новогодья подкорректировано.
- Уведомляем об изменениях в графике приема посетителей, - такой пост появился в паблике Херсонес Таврический в Севастополе.
И дается полный расклад по новогодним и рождественским праздникам.
31 декабря музей-заповедник открыт для посещения с 9.00 до 15.00, но пропуск посетителей прекращается в 14.30.
Побывать в экспозиционных и выставочных залах можно с 9.00 до 14.00.
А вот купить сувениры не получится - сувенирный магазин и лавка закрыты с 15 декабря 2022 года по 1 января 2023 года.
1 января 2023 года Херсонес Таврический закрыт, верующие пройти в Свято-Владимирский кафедральный собор смогут через центральную входную группу.
Но уже 2 января музей откроется.
График работы музея-заповедника. Фото: скрин страницы Херсонес Таврический в Севастополе/VK
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