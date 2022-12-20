Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
-5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество20 декабря 2022 5:41

Снегурочка вручила конфеты гостям Детского парка в Симферополе

В столице Крыма отметили День Святого Николая
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
В Симферополе отметили День святого Николая Чудотворца. Фото: Парки столицы (г. Симферополь)/VK

В Симферополе отметили День святого Николая Чудотворца. Фото: Парки столицы (г. Симферополь)/VK

В Крыму сложилась добрая традиция 19 декабря добрыми делами отмечать день православного святого.

Праздник в Детском парке Симферополя. Фото: Парки столицы (г. Симферополь)/VK

Праздник в Детском парке Симферополя. Фото: Парки столицы (г. Симферополь)/VK

- С Днем Святого Николая маленьких посетителей Детского парка поздравила Снегурочка, - сообщили в паблике «Парки столицы (г. Симферополь)».

В Симферополе царит праздничное настроение. Фото: Парки столицы (г. Симферополь)/VK

В Симферополе царит праздничное настроение. Фото: Парки столицы (г. Симферополь)/VK

Сказочный персонаж порадовал мальчишек и девчонок, которые гуляли в парке, сладкими подарками.

В этот же день зажглись разноцветные новогодние огни на главной елке Симферополя, установленной на площади имени Владимира Ильича Ленина.

Засияла елочка и в Керчи - символ Нового года украсил центр колоннады, которую открыли осенью. А вот подсветку, в которой крымчане разглядели украинский флаг, власти Керчи обесточили, чтобы не волновать бдительных граждан.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50