Снегурочка вручила конфеты гостям Детского парка в Симферополе

В Симферополе отметили День святого Николая Чудотворца. Фото: Парки столицы (г. Симферополь)/VK

В Крыму сложилась добрая традиция 19 декабря добрыми делами отмечать день православного святого.

Праздник в Детском парке Симферополя. Фото: Парки столицы (г. Симферополь)/VK

- С Днем Святого Николая маленьких посетителей Детского парка поздравила Снегурочка, - сообщили в паблике «Парки столицы (г. Симферополь)».

В Симферополе царит праздничное настроение. Фото: Парки столицы (г. Симферополь)/VK

Сказочный персонаж порадовал мальчишек и девчонок, которые гуляли в парке, сладкими подарками.

В этот же день зажглись разноцветные новогодние огни на главной елке Симферополя, установленной на площади имени Владимира Ильича Ленина.

Засияла елочка и в Керчи - символ Нового года украсил центр колоннады, которую открыли осенью. А вот подсветку, в которой крымчане разглядели украинский флаг, власти Керчи обесточили, чтобы не волновать бдительных граждан.

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