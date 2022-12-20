Снегурочка вручила конфеты гостям Детского парка в Симферополе

В Симферополе отметили День святого Николая Чудотворца. Фото: Парки столицы (г. Симферополь)/VK
В Крыму сложилась добрая традиция 19 декабря добрыми делами отмечать день православного святого.
Праздник в Детском парке Симферополя. Фото: Парки столицы (г. Симферополь)/VK
- С Днем Святого Николая маленьких посетителей Детского парка поздравила Снегурочка, - сообщили в паблике «Парки столицы (г. Симферополь)».
В Симферополе царит праздничное настроение. Фото: Парки столицы (г. Симферополь)/VK
Сказочный персонаж порадовал мальчишек и девчонок, которые гуляли в парке, сладкими подарками.
В этот же день зажглись разноцветные новогодние огни на главной елке Симферополя, установленной на площади имени Владимира Ильича Ленина.
Засияла елочка и в Керчи - символ Нового года украсил центр колоннады, которую открыли осенью. А вот подсветку, в которой крымчане разглядели украинский флаг, власти Керчи обесточили, чтобы не волновать бдительных граждан.
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