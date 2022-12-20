В Крыму на утро 20 декабря выявили 39 новых случаев COVID-19

На территории республики реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На территории Республики Крым на утро 20 декабря выявили 39 случаев новой коронавирусной инфекции, с начала пандемии - 210 405. Такие данные приводит Минздрав РК.

- За истекшие сутки госпитализировано 3 пациента, за все время на стационарном лечении находились 62 581 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 41 человек, выздоровевших за весь период - 203 013, - говорится в сообщении.

Данные Минздрава РК

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

За минувшие сутки в городе зафиксировали 16 новых случаев заболевания COVID-19, за все время - 97 019. Такие данные приведены на официальном сайте правительства Севастополя.

- Всего в городской инфекционной больнице, первой, пятой и девятой горбольницах развернуто 110 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, - говорится в сообщении.

Также в городе от ковида за минувшие 24 часа умер один человек в возрасте 77 лет.

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