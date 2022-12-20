Сумма вкладов крымчан в ПСБ за месяц удвоилась, превысив миллиард рублей

Клиенты ПСБ в Республике Крым доверили банку уже более 1 миллиарда рублей. С середины ноября 2022 года, когда совокупный размер размещенных в Крымском филиале ПСБ средств составлял порядка 500 миллионов рублей, их объем удвоился.

- ПСБ оказывает банковские услуги в Крыму более восьми месяцев, и сегодня мы видим высокую востребованность наших финансовых предложений со стороны крымчан. В части сберегательных продуктов она выражается в двукратном увеличении объема пассивов за последний месяц. Клиенты отдают предпочтение наиболее доходным «длинным» вкладам. При этом более половины операций по управлению сбережениями происходит онлайн в мобильном и интернет-банке, – прокомментировала управляющий Крымским филиалом ПСБ Светлана Сидорова.

Также она отметила, что в портфеле пассивов значительный рост демонстрируют инвестиционные инструменты, такие как вклады в акции и облигации, но в большей степени – в паевые инвестиционные фонды (ПИФы).

- Основное преимущество ПИФов заключается в более высокой, чем у классических сберегательных продуктов, доходности. При этом для приобретения ПИФов не требуются большие суммы, первый вклад может составлять несколько сотен рублей. Этот инструмент особенно удобен, когда у клиента есть желание вложить деньги в ценные бумаги, но нет достаточно времени или профессиональных знаний для самостоятельного анализа рынка и принятия инвестиционных решений, – пояснила Светлана Сидорова.

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