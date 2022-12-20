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НовостиОбщество20 декабря 2022 8:13

Глава Крыма поздравил сотрудников органов госбезопасности 20 декабря

Он отметил, что что УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю регулярно пресекает попытки терактов и диверсий
Екатерина НАЗАРОВА
Фото: Сергей Аксенов/Tg

Фото: Сергей Аксенов/Tg

Глава Республики Крым Сергей Аксенов поздравил сотрудников органов госбезопасности с профессиональным праздником, который отмечается ежегодно 20 декабря.

- Сегодня мы отдаем дань признательности и уважения людям, делом жизни которых стала защита нашей Родины и наших граждан от внешних и внутренних угроз, - сказал глава республики, отметив, что отметил, что региональное УФСБ регулярно пресекает попытки терактов и диверсий.

Напомним, 5 октября глава Крыма поздравил волонтеров республики с Днем добровольца. По его словам, волонтерское движение в регионе приобрело впечатляющий размах.

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