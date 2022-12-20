Поезд сообщением Симферополь - Пермь задерживается почти на 12 часов из-за непогоды

Фото: "Гранд Сервис Экспресс"

Поезд из Симферополя в Пермь задерживается почти на 12 часов из-за неблагоприятной погоды, сообщили в официальном Tg-канале компании перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».

Состав отправился из крымской столицы 17 декабря и 20 числа должен был, по планам, прибыть в Пермь.

- Из-за непогоды на перегоне Филипповка - Сарай-Гир в Оренбургской области обледенели провода. В этой связи поезд серьезно отстал от графика, - говорится в сообщении.

По состоянию на вечер понедельника время опоздания составляло около 11 часов 40 минут. Отмечается, что во время остановки в Уфе для пассажиров организуют горячее питание.

Ранее сообщалось, что некоторые поезда в Крым перешли на зимний график с 11 декабря, теперь они будут ходить быстрее.

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