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НовостиПолитика20 декабря 2022 9:13

Глава Крыма анонсировал следующее рабочее совещание в Советском районе

Оно запланировано на 21 декабря
Екатерина НАЗАРОВА
Фото: Сергей Аксенов/Tg

Фото: Сергей Аксенов/Tg

Глава Республики Крым Сергей Аксенов анонсировал следующее рабочее совещание по проблемным вопросам муниципалитетов в Советском районе.

- Рабочее совещание о проблемных вопросах муниципального образования пройдет в среду, 21 декабря, в Советском районе, - написал глава региона в своем Tg-канале.

Напомним, предыщущее рабочее совещание о проблемных вопросах муниципального образования прошло в среду, 14 декабря, в Нижнегорском районе. Большая часть вопросов была посвящена проблемам ЖКХ и системы здравоохранения.

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