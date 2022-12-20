В Севастополе зафиксировали первый летальный исход от свиного гриппа

Пациент умер от свиного гриппа в Севастополе Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Севастополе зафиксировали первый случай смерти от свиного гриппа, сообщили в пресс-службе Межрегионального управления Роспотребнадзора.

- Зарегистрирован один летальный исход от гриппа А (H1) Swine (взрослый), - цитирует сообщение ведомства «Новый Севастополь».

Отмечается, что всего в городе федерального значения зарегистрирован 51 случай гриппа А, в том числе 17 - свиного гриппа, два - гриппа H3N2, 32 - нетипированного гриппа. Все инфицированные иммунизацию не проходили.

Напомним на территории Республики Крым по состоянию на утро 20 декабря выявлено 39 новых случаев COVID-19, на территории Севастополя - 16. Также в городе федерального значения за последние 24 часа зафиксирован одни летальный исход от ковида.

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