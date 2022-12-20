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НовостиЭкономика20 декабря 2022 11:34

В Крыму вручили по 100 тысяч рублей в качестве премий выдающимся спортсменам

Были учреждены 25 премий
Екатерина НАЗАРОВА
В Крыму вручили премии в 100 тысяч рублей 25 выдающимся спортсменам

В Крыму вручили премии в 100 тысяч рублей 25 выдающимся спортсменам

Фото: Даниил ОПАРИН

Премии в размере 100 тысяч рублей были вручены отличавшимся в этом году спортсменам в Крыму.

- Были учреждены и вручаются 25 премий в размере 100 тысяч рублей каждая спортсменам и тренерам по видам спорта, включенным в программы олимпийских и паралимпийских игр, а также иным видам спорта, - цитирует КИА председателя Госсовета РК Владимира Константинова.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин поручил проработать вопрос финансирования строительства мемориала «Концлагерь «Красный» в Крыму. Ответственными за исполнение поручения назначены премьер Михаил Мишустин и глава Крыма Сергей Аксенов.

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