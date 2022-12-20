В Симферополе осудят двух автобусных перевозчиков, укравших 8,5 миллиона рублей из бюджета

Два автобусных перевозчика в Симферополе украли 8,5 миллионов рублей из бюджета Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Симферополе будут судить двух автобусных перевозчиков, которые украли из бюджета 8,5 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.

- Обвиняемые, являясь руководителями предприятий, в период с апреля 2017 года по апрель 2018 года предоставляли в администрацию Симферополя недостоверные сведения о количестве граждан льготной категории, перевозка которых осуществлялась автобусными маршрутами, - говорится в сообщении.

Таким образом мошенникам удалось похитить более внушительную сумму средств, которые должны были пойти на возмещение недополученных доходов. Было возбуждено уголовное, материалы направлены в суд.

Ранее севастопольца осудили на 16 лет колонии за инструкции по производству наркотиков. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.

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