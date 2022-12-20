В Керчи с 1 января отменят маршрут №16

В Керчи с 1 января 2023 года отменяется маршрут №16 «Управление ЖРК – Рыбзавод», его объединят с маршрутом №14 Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Керчи с 1 января 2023 года отменяется маршрут №16 «Управление ЖРК – Рыбзавод», его объединят с маршрутом №14. Об это сообщает пресс-служба администрации города в своем телеграм-канале.

– В соответствии с решением рабочей группы по предоставлению транспортных услуг населению от 31.10.2022 г. отменяется маршрут № 16 «Управление ЖРК – Рыбзавод» и продлевается маршрут № 14, – говорится в сообщении.

С 1 января измененный маршрут №14 «ул. Колхозная – Рыбзавод» будет осуществлять движение по следующему расписанию и схеме:

Фото: администрация Керчи

в прямом направлении: ост. «ул. Колхозная» – ост. «Магазин» – ост. «По требованию» – ост. «Магазин» – ост. «Институт» – ост. «Пионерская» – ост. «Парковая» – ост. «Школьная» – ост. «Дружба» – ост. «Стадион» – ост. «Управление ЖРК» – ост. «ТЭЦ» – ост. «Аглофабрика» – ост. «Автоколонна № 2» – ост. «Аршинцево» – ост. «По требованию» – ост. «Луговая» – ост. «Горпляж» – ост. «Коса» – ост. «Магазин» – ост. «Рыбзавод».

в обратном направлении: ост. «Рыбзавод» – ост. «Магазин» – ост. «Коса» – ост. «Горпляж» – ост. «Луговая» – ост. «По требованию» – ост. «Аршинцево» – ост. «Автоколонна № 2» – ост. «Аглофабрика» – ост. «ТЭЦ» – ост. «Управление» – ост. «ЖРК» – ост. «Стадион» – ост. «Дружба» – ост. «Школьная» – ост. «Парковая» – ост. «Пионерская» – ост. «Магазин» – ост. «По требованию» – ост. «Рыбкооп» – ост. «Магазин» – ост. «ул. Колхозная».

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