В Евпатории зарегистрировали тысячного малыша, родившегося с начала 2022 года

Счастливые родители Василисы. Фото: Минюст РК/Вконтакте
Городской отдел ЗАГС в Евпатории зарегистрировал тысячного новорожденного с начала года. Об этом сообщает министерство юстиции республики.
- Желанным и долгожданным подарком под Новый год в семье Дениса и Анны Милосердных стало рождение дочери с редким сегодня именем – Василиса,- сообщили в Минюсте.
«Юбилейный» ребенок родился в красивую дату 12.12.2022, а торжественную регистрацию в местном ЗАГСе приурочили ко Дню памяти Святого Николая Чудотворца.
Счастливым родителям кроме празднично оформленного свидетельства о рождении вручили именную метрику малышки, памятные подарки и документ, подтверждающий тысячную регистрацию.
В 2021 году в этом же отделе ЗАГСа зарегистрировали 1180 детей.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50