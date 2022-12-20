Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество20 декабря 2022 13:31

В Евпатории зарегистрировали тысячного малыша, родившегося с начала 2022 года

Девочку родители назвали Василисой
Юлия МАРКИНА
Юлия МАРКИНА
Счастливые родители Василисы. Фото: Минюст РК/Вконтакте

Счастливые родители Василисы. Фото: Минюст РК/Вконтакте

Городской отдел ЗАГС в Евпатории зарегистрировал тысячного новорожденного с начала года. Об этом сообщает министерство юстиции республики.

- Желанным и долгожданным подарком под Новый год в семье Дениса и Анны Милосердных стало рождение дочери с редким сегодня именем – Василиса,- сообщили в Минюсте.

«Юбилейный» ребенок родился в красивую дату 12.12.2022, а торжественную регистрацию в местном ЗАГСе приурочили ко Дню памяти Святого Николая Чудотворца.

Счастливым родителям кроме празднично оформленного свидетельства о рождении вручили именную метрику малышки, памятные подарки и документ, подтверждающий тысячную регистрацию.

В 2021 году в этом же отделе ЗАГСа зарегистрировали 1180 детей.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50