В Евпатории зарегистрировали тысячного малыша, родившегося с начала 2022 года

Счастливые родители Василисы. Фото: Минюст РК/Вконтакте

Городской отдел ЗАГС в Евпатории зарегистрировал тысячного новорожденного с начала года. Об этом сообщает министерство юстиции республики.

- Желанным и долгожданным подарком под Новый год в семье Дениса и Анны Милосердных стало рождение дочери с редким сегодня именем – Василиса,- сообщили в Минюсте.

«Юбилейный» ребенок родился в красивую дату 12.12.2022, а торжественную регистрацию в местном ЗАГСе приурочили ко Дню памяти Святого Николая Чудотворца.

Счастливым родителям кроме празднично оформленного свидетельства о рождении вручили именную метрику малышки, памятные подарки и документ, подтверждающий тысячную регистрацию.

В 2021 году в этом же отделе ЗАГСа зарегистрировали 1180 детей.

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