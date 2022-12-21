Погода на 21 декабря 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 9 градусов

Вода в Черном море у берегов Ялты +12°.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
21 декабря на Крымском полуострове пройдет без природных аномалий.
- Сохранится антициклональный характер погоды. Без осадков, но прохладно, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -3…-5°, днем +5...+7°.
В Севастополе малооблачно. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Днем тепло +7…+9°.
В Ялте, как сообщает yandex, днем тепло +4…+7°, юго-восточный ветер 1-3 м/с. Ясно.
В Евпатории +1…+8°, южный ветер 2-3 м/с. Переменная облачность.
В Керчи +3…+5°, северо-восточный ветер 1-3 м/с. Пасмурно.
В Феодосии +1…+6°, южный ветер 1-3 м/с. Переменная облачность.
В Черноморском +3…+9°, южный ветер 3-4 м/с. Переменная облачность.
В Джанкое +3…+7°, юго-западный ветер 1-3 м/с. Пасмурно.
В Армянске +3…+6°, южный ветер 2-3 м/с. Переменная облачность.
Вода в Черном море +8…+12°.
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