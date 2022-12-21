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НовостиОбщество20 декабря 2022 22:29

Погода на 21 декабря 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 9 градусов

КП-Крым узнала, какой будет погода на 21 декабря 2022 года в Крыму и Севастополе
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Вода в Черном море у берегов Ялты +12°.

Вода в Черном море у берегов Ялты +12°.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

21 декабря на Крымском полуострове пройдет без природных аномалий.

- Сохранится антициклональный характер погоды. Без осадков, но прохладно, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -3…-5°, днем +5...+7°.

В Севастополе малооблачно. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Днем тепло +7…+9°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем тепло +4…+7°, юго-восточный ветер 1-3 м/с. Ясно.

В Евпатории +1…+8°, южный ветер 2-3 м/с. Переменная облачность.

В Керчи +3…+5°, северо-восточный ветер 1-3 м/с. Пасмурно.

В Феодосии +1…+6°, южный ветер 1-3 м/с. Переменная облачность.

В Черноморском +3…+9°, южный ветер 3-4 м/с. Переменная облачность.

В Джанкое +3…+7°, юго-западный ветер 1-3 м/с. Пасмурно.

В Армянске +3…+6°, южный ветер 2-3 м/с. Переменная облачность.

Вода в Черном море +8…+12°.

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