В Симферополе 21 декабря отключат свет на 16 улицах и 6 переулках

Свет исчезнет на несколько часов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

21 декабря в Симферополе частично отключат электричество на 16 улицах, 6 переулках и 1 проспекте.

- Отключения линий электропередачи произойдут с 8 до 17 часов, - сообщили в пресс-службе ГУП РК «Крымэнерго».

Причина для «отключек» уважительная - ремонт электросетей в столице республики.

Где в Симферополе не будет света 21 декабря 2022:

- улицы Дорожная, 68А-94 , 51-67 ; Кечкеметская, 51-67 ; Стрелковая, 2-26 , 1-19 ; Куйбышева,10А, 42-96 , 120-140 , 140/97, 140/67, 67-83 ; Общественная, 48-58 , 47-63 ; Донская,4-6 , 1-11 ; Чонгарская,34-48 , 49-55 ; Лермонтова, 17-19 , 29, 37; Фруктовая, 55-61/81 ; Грибоедова, 66-124 , 41-71/2 ; Партизанская, 2-14 , 1-11 ; Комсомольская, 50-58 , 59-71 ; Рубцова, 2-38 , 1-35 ; Смирнова, 2-18 , 1-15 ; Буденного, 2-12 , 1-15 ; Левкина, 1-15;

- переулки Дорожный, 2-10 , 1-13 ; Бокуна, 2-12 , 1-15 ; Огородный, 2-12 , 1-15 ; Совхозный, 10-16 , 7-13 ; Фруктовый, 28/38; Вольный, 24;

- проспект Победы, 290, 312, 49-243.

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