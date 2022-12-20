Часть Симферополя на сутки останется без воды с ночи на 21 декабря

Воды по указанным адресам не будет временно Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Симферополь массово останется без воды с ночи на 21 декабря в связи с работами по обустройству новых трубопроводов, пишет Крымская газета.

Так, в период с 23.00 часов 20 декабря до 06.00 часов 22 декабря краны будут сухими по адресам: село Перово, переулок Пищевой, улица Узловая (частично), улица Героев Сталинграда, улица М. Василевского, улица М. Донского, улица Енисейская, улица Иртышская, Енисейский проезд, Байкальский проезд, улица Амурская, улица Обская, улица Ленская, улица Валдайская, Сакский проезд, улица Глухова, Высоковольтный проезд.

То же самое качается адресов: улица Семафорная, улица Депутатская, улица Сигнальная, улица Сиреневая, улица Льдозаводская, улица Контейнерная, переулок Контейнерный, переулок Ухтомского, улица Ухтомского, Семафорный проезд, улица Генова, переулок Арктический, улица Тюльпанная, переулок Тюльпанный, улица Л. Украинки, проезд Проводников, улица Фиалковая, улица Новаторов, улица Паровозная, улица Станционная.

Также в период с 23.00 часов 20 декабря до 06.00 часов 22 декабря воды не будет на улицах Летчиков, Локомотивная, Азовская, Проводников (и в переулке), Москалева, Туристов (и в переулке), Альпинистов (и в переулке), Западная, Строителей (и в переулке), Планеристов (и в переулке), Харьковская, Маркевича, Широкая (и в переулке), Запорожская, Машинистов, Энтузиастов, Цимлянская, Муромская, Луганская, Черниговская, Новая, Урожайная, Мраморная (и в переулке), Полтавская (и в переулке), Шахтеров, Евпаторийское шоссе (частично), а также в переулках Крутой и Киевский.

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