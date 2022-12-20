Сергей Аксенов поздравил глав новых регионов России с вручением госнаград от президента Владимира Путина

Владимир Путин наградил Дениса Пушилина, Леонида Пасечника, Евгения Балицкого и Владимира Сальдо орденами «За заслуги перед Отечеством». Фото: Сергей Аксенов\Telegram

Глава Крыма Сергей Аксенов поздравил врио губернаторов новых территорий России, которых президент РФ Владимир Путин наградил орденами «За заслуги перед Отечеством». Как руководитель республики написал в своем Tg-канале, его коллеги и соратники получили заслуженные награды.

- Настоящие патриоты России, признанные лидеры, они показали себя как мужественные и надежные государственные деятели, люди долга и чести, - подчеркнул Сергей Аксенов.

Церемония награждения состоялась 20 декабря. Врио главы ДНР Денис Пушилин и врио главы ЛНР Леонид Пасечник получили ордена «За заслуги перед Отечеством» первой степени, а врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий и врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо – ордена «За заслуги перед Отечеством» третьей степени.

Сергей Аксенов подчеркнул, что совместными усилиями страна сможет восстановить мирную жизнь в новых регионах и преодолеть все испытания.